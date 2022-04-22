صحف السعودية: احتفالات شعبية بذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. المملكة تحشد جهودها للعناية بضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من رمضان

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (رؤية وطن) : «مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضياً» كلمات تختصر نهج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في القيادة.

والتي أثمرت في أن تعيش بلادنا هذه الأيام أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول العالم، ماضية في طريقها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وطموحاً، برؤية محكمة صاغها سمو ولي العهد، وباركها خادم الحرمين الشريفين.



وأضافت : أمام ذلك، لا غرابة في أن يجعل السعوديون من ذكرى بيعة ولي العهد، التي تحل هذا العام في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، يوماً يحتفلون فيه بهذه الشخصية التاريخية الاستثنائية، التي أوجدت واقعاً جديداً لمسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة أصبحت حديث العالم كله.



وأوضحت : وتأتي هذه الذكرى وقد حقق الوطن قفزات تنموية في فترة وجيزة عبر منظومة عمل متكاملة دون كلل، وبطموح يعانق عنان السماء في ظل قيادة ملهمة.

وتابعت : عند الحديث عن محمد بن سلمان، لا بد أن تحضر الصدقية والصراحة والرؤية الحكيمة المؤثرة.

وختمت : مختصر القول: ولي العهد أفعال تطابق الأقوال.

العناية بضيوف الرحمن



وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (العناية بضيوف الرحمن) : يشهد الحرمان الشريفان حشودا كبيرة من ضيوف الرحمن المعتمرين والزوار ، خاصة في العشر الأخيرة من الشهر الفضيل ، وقد جندت المملكة كافة الطاقات والامكانات لتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة من خلال منظومة الرعاية المتكاملة التي يقوم عليها أبناء الوطن ، تجسيداً لشرف المسؤولية التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، والجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة وكافة القطاعات المعنية على مدار الساعة ، حيث رعاية المملكة لضيوف الرحمن هي دائما حالة متصلة من الجهود والخدمات المتكاملة ، تتوجها العناية التامة بالحرمين الشريفين ، واستشراف كل ماهو جديد من الإمكانات التقنية والمشروعات والخطط لتحقيق المزيد من التيسير والرعاية المثلى.



وتابعت : وفي مكة المكرمة ، كما في المدينة المنورة ، أكدت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان ، جاهزية وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم ، ليقضوا عباداتهم وشعائرهم في أجواء من الطمأنينة التامة في رحاب الحرمين الشريفين ، بتوفير الخدمات بكفاءة عالية واستيعاب التدفقات اليومية للمعتمرين من الداخل والخارج باحترافية، وتطبيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.