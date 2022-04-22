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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمضان والتراث الشعبي بثقافة الفيوم

ليالى رمضان الثقافية
ليالى رمضان الثقافية بالفيوم

 نظم بيت ثقافة طامية احتفالية ثقافية بمناسبة شهر رمضان الكريم بالوحدة المحلية لقرية الروضة و تضمنت ندوة بعنوان "رمضان والتراث الشعبي" حاضرها أشرف عبد الكريم والدكتور ربيع السيسي أدارها حمدي الأمين.

 

بينما نفذ نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم امسية شعرية غنائية بمقهى القللي بالفيوم بحضور كوكبة من الشعراء والأدباء بالفيوم وبصحبة الفنان عهدي شاكر، فيما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية بعنوان "سيناء الماضي والحاضر" حاضرها هاني مفتاح الجازوي وتحدث عن موقع سيناء وأهميتها وأنها تمثل ملتقي قارات العالم القديم ومهد الديانات حيث يوجد بها جبل الطور المقدس ومكان مرور العائلة المقدسة ودير سانت كاترين، كما عقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضره بعنوان "الزكاة ودورها في تنمية المجتمع" حاضرتها علا سمير وتحدثت عن الزكاة وهى الركن الثالث من أركان الإسلام وهي عبادة لها أهميتها الكبرى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فهي تحقق التكافل الإجتماعي بين الناس.

 

ونفذت مكتبة حي جنوب الفرعية بالتعاون مع أطلس ورشة حكي والعاب شعبية نفذها الباحث اسامة محمود، وتم تعريف المأثورات الشعبية والفلكلور الشعبي واهمية دراسة وجمع المأثورات الشعبية، ثم حوار مفتوح مع الأطفال عن الألعاب الشعبية والحكايات التي يمارسونها.

كما نظمت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي بعنوان "متع عقلك وزود معرفتك" نفذها الأديب أحمد طوسون وتحدث عن الأديب نجيب محفوظ ولد الأديب الراحل نجيب محفوظ عام ١٩١١ وهو صاحب جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٨٨ كما امدت حكايته صناع السينما بالروايات الجميلة، بينما نفذ بيت ثقافة اطسا ندوة بعنوان "الاعتدال والوسطية في الفكر الإنساني" للأديب عصام الزهيري والشاعر محمد ربيع بمركز شباب دفنو.

 

«جهود المجتمع المدني في كفالة اليتيم».. ندوة بفرع ثقافة الفيوم|صور


 

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الفيوم رمضان التراث الشعبي ثقافة

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