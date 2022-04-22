ضبط مسجلي خطر بحوزتهما مواد مخدرة أثناء قيادة سيارة ملاكي بالغربية

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالغربية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) ، حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات عن قيام شخصين مقيمان بمدينة المحلة بالاتجار في المواد المخدرة وعلي الفور قام ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي وتم إعداد عدة اكمنه ثابتة ومتحركه وفي احداها تم ضبط المتهمين وبخوزتهما (بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.