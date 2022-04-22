عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بجمارك نويبع

النقد
النقد

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك بميناء نويبع، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم (80) لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم (207 ) لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 .
جاء ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من ميناء نويبع بجنوب سيناء إلى ميناء العقبة الأردني بعد أن جرى الاشتباه في السائق (أ. أ. أ) مصري الجنسية، و قائد السيارة رقم ( - 3378د ، ط ، ب ) محملة برسالة برتقال صادر.
وعلى الفور جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، وتبين وجود 440 ألف جنيه مصري مخبأة بالسيارة، ولم يفصح عنها السائق أثناء التفتيش.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (4) لسنة 2022.
اقرا ايضا : 
أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء 

تهريب نقد

received_5391810654184647
received_5391810654184647
received_1645076579172721
received_1645076579172721
إحباط محاولة تهريب نقد مصري جمارك نويبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

ترشيحاتنا

كايزر تشيفز: نرفض الحديث عن مفاوضات الأهلي مع سمير نوركوفيتش |خاص

دفع بوتين لتغيير خطته.. سر حصن آزوفستال بـ"ماريوبول"|يتحمل الاستهداف النووي والبري

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022

وزير الأوقاف: 3 أفعال حرص عليها النبي في العشر الأواخر من رمضان

مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا غدا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

خطيب الحرم المكي: عليكم الإكثار من الطاعات والابتعاد عن إضاعة الأوقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ