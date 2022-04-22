إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بجمارك نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك بميناء نويبع، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم (80) لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم (207 ) لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 .

جاء ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من ميناء نويبع بجنوب سيناء إلى ميناء العقبة الأردني بعد أن جرى الاشتباه في السائق (أ. أ. أ) مصري الجنسية، و قائد السيارة رقم ( - 3378د ، ط ، ب ) محملة برسالة برتقال صادر.

وعلى الفور جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، وتبين وجود 440 ألف جنيه مصري مخبأة بالسيارة، ولم يفصح عنها السائق أثناء التفتيش.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (4) لسنة 2022.

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