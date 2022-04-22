سفير مصر بالمغرب: تأمين خاص لبعثة المصري فور الوصول للقاء نهضة بركان

أعلن سفير مصر في المغرب ياسر عثمان، إنه استقبل أمس وأعضاء السفارة فريق المصري، وإجراء التسهيلات اللازمة لهم فضلا عن التأمين الخاص بهم ومساعدتهم في إيجاد ملعب للتمرين بمدينة الدار البيضاء.



وقال سفير مصر بالمغرب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن فريق النادي المصري وصل أمس الخميس وسيمكث يومين في الدار البيضاء، ثم سينتقل إلى مدينة "وجدة" غدا السبت لملاقاة فريقه نهضة بركان المغربي يوم الأحد ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأضاف: “سيتم المتابعة والاهتمام ببعثة المصري حتي سفرهم إلى مدينة الوجدة (على الحدود المغربية / الجزائرية) لتأدية المبارة يوم الأحد وتسهيل كل الإجراءات حتي عودتهم إلي مصر”.