أخبار التكنولوجيا|بعد فشل عرقلته بـ "الحبة السامة".. إيلون ماسك يحصل على تمويل للاستحواذ على تويتر.. جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات تسجيل المكالمات

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال إيلون ماسك، أمس الخميس، إنه حصل على تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار أمريكي، من أجل شراء شركة تويتر Twitter، وإنه يخطط في الوقت الحالي، لتقديم عرضه للاستحواذ على منصة التغريدات العالمية مباشرة إلى المساهمين بالشركة، حسبما أظهر طلب لدى المنظمين الأمريكيين.

عندما تقوم بتثبيت تطبيق أندرويد جديد على هاتفك، تظهر لك مجموعة من الرسائل المنبقة والمتتالية، والتي تطلب منك منح التطبيق بعض الأذونات الخاصة حتي يتمكن التطبيق الجديد من العمل بشكل صحيح

عطل فني مفاجئ يضرب تطبيق "تيك توك" في عدد من دول العالم



يواجه الآلاف من مستخدمي تطبيق تيك توك Tik Tok حول العالم عطلا مفاجئا، تسبب في توقف الخدمة عن العمل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل، جعلهم غير قادرين على الدخول إلى حساباتهم وقراءة التعليقات ومشاهدة مشاركات الآخرين.

"ميتا" تحتفي بإنجازات سيدات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإطلاق SheCreates



أعلنت شركة "ميتا" اليوم، عن إطلاق الإصدار الثاني من الكتاب الإلكتروني لبرنامج #SheCreates، بناءً على النجاح الذي حققه الإصدار الأول خلال العام الماضي.

تعمل شركة جوجل Google، على تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بـ متجر تطبيقات أندرويد “بلاي”، من أجل تضييق الخناق على الحل البديل الذي كانت تستخدمه تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لجهات خارجية للتواجد على منصتها.