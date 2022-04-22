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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تحتفل باليوم العالمي للهيموفيليا لمساندة المرضى

صحة الغربية تحتفل
صحة الغربية تحتفل باليوم العالمى للهيموفيليا لمساندة المرضى

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن صحة الغربية نظمت احتفالية اليوم العالمى للهيموفيليا، بحضور بعض الأطفال المصابين بالهيموفيليا وذويهم وذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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جرى خلال اليوم عمل نقاش مع الأطفال وذويهم بمشاركة نهلة كامل  - إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالغربية ، وفريق التواصل المجتمعي، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد وإنقاذ المريض فى حالة التعرض له والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفيه التعامل معه.

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كما قامت فرق التواصل المجتمعى التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بنشر الوعى الصحى وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض، ولفت الانتباه إلى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال:

1- معرفة أعراض الهيموفيليا وأهمية اتباع السلوكيات الصحية التى تقلل من حدوث أى مضاعفات للمريض.

2- ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب أمراض اللثة والتى قد تؤدى إلى النزيف المفرط.

3- أهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبي.

4- تجنب بعض الأدوية التى قد تؤدى إلى النزيف.

5- عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم.

6- التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.

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الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للهيموفيليا الذى يوافق 17/4 من كل عام والذى أطلقه ونظمه الاتحاد العالمى للهيموفيليا خلال العام 1989 استمر  بالانتشار عاماً بعد عام وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التى يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التى يعيشها المصابون بها.

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