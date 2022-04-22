محافظ المنيا يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما هنأ المحافظ جميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الأخوة المسيحيين .

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدا وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أعرب المحافظ عن خالص دعواته لله عز وجل بأن بحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.