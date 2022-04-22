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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

كما هنأ المحافظ جميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والكنائس الثلاثة وجميع الأخوة المسيحيين .

 

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدا وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

 

كما أعرب المحافظ عن خالص دعواته لله عز وجل بأن بحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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