محافظ المنيا: استقبال 420 طن قمح بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء التوريد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل توريد محصول القمح المحلي للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض من مزارعي المحافظة عن موسم 2022، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل أعمال التوريد.

وقال محافظ المنيا، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 420 طن و129 كيلو جرام منذ بداية الموسم، مشيرا إلي أنه تم فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وأكد على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية أغسطس 2022.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.