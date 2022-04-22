عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت الإنشاء.. تحقيقات موسعة في حريق مستشفى مجدي يعقوب بأكتوبر

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أجرت النيابة العامة في أكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة اندلاع حريق في مستشفى مجدي يعقوب “تحت الإنشاء” بأكتوبر. 

 

وقررت النيابة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع أقوال المقاول المسؤول عن أعمال البناء. 

 

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل مستشفي مجدي يعقوب تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق في مستشفي مجدي يعقوب تحت الانشاء فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتبين أن النيران اشتعلت بالسقالات الخشبية في المبنى تحت الإنشاء.

 

وتمت السيطرة علي الحريق، دون إصابات وأجرت القوات عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد النيران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لكوبرى أحمد الزمر بمدينة نصر

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

لا للشماريخ وقذف الزجاجات.. 3 تحذيرات لجماهير الرجاء قبل مواجهة الأهلي

تحت الإنشاء.. تحقيقات موسعة في حريق مستشفى مجدي يعقوب بأكتوبر

مستقبل أفضل لمصر.. لماذا دعا السيسي لحوار يتناسب مع الجمهورية الجديدة؟

مع بدء موسم الحصاد.. احذر تخزين واحتكار القمح.. عقوبات تصل إلى السجن

نوبيا تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق

الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ