تحت الإنشاء.. تحقيقات موسعة في حريق مستشفى مجدي يعقوب بأكتوبر

أجرت النيابة العامة في أكتوبر، تحقيقات موسعة في واقعة اندلاع حريق في مستشفى مجدي يعقوب “تحت الإنشاء” بأكتوبر.

وقررت النيابة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع أقوال المقاول المسؤول عن أعمال البناء.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل مستشفي مجدي يعقوب تحت الإنشاء فى مدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق في مستشفي مجدي يعقوب تحت الانشاء فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتبين أن النيران اشتعلت بالسقالات الخشبية في المبنى تحت الإنشاء.

وتمت السيطرة علي الحريق، دون إصابات وأجرت القوات عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد النيران.