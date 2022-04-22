تفاصيل مرض غامض يصيب الأطفال في أوروبا.. ما موقف مصر منه؟

لم يلبث العالم يفيق من اجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن أوروبا فوجئت بانتشار مرض غامض يصيب أطفالها، حيث تم رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها.

حالات متشابهة لأطفال في أماكن مختلفة من دول أوروبية، أُصيبوا بالتهاب الكبد، دون معرفة سبب إصابة الأطفال بهذا المرض، ما تفاصيل انتشار هذا الوباء في أوروبا، وما موقف الصحة المصرية من الأمر؟

مرض غامض ينتشر بين أطفال أوروبا

أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء الماضي، رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة هم «الدنمارك، إيرلندا، هولندا، إسبانيا» بعد مرور أسبوعين فقط على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها، في أوائل أبريل الجاري.

أصاب المرض الغامض الأطفال المتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات، بالتهاب الكبد الحاد المجهول المصدر، حيث تم تحديد 9 حالات مصابين من الأطفال.

رصد حالات من الإصابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي رصد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، منهم 74 حالة في بريطانيا، و 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، و 5 حالات في إيرلندا، و 3 حالات في إسبانيا، وعدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا، دون وقوع أي وفيات بين الأطفال.

مرض غامض يصيب الأطفال في اوروبا

موقف وزارة الصحة المصرية

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، مديريات الشئون الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإفادتها بأي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة، بعد رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى الأطفال في العديد من الدول الأوروبية.

تحرص وزارة الصحة المصرية على متابعة أحداث الصحة العالمية، التي يتم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية، والمواقع الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية، فيما يخص الأحداث الصحية، ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

تقوم وزارة الصحة من خلال قطاع الطب الوقائي بالمتابعة المستمرة للأحداث الصحية وترصدها بشكل روتيني من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات داخل مصر، عبر البرنامج الإلكتروني الوطني لترصد الأمراض، ومنظومة الترصد عبر الحدث.

تحرص وزارة الصحة في مصر على تحديث المعلومات الصحية وتوعية جميع المسئولين الصحيين بأي مستجدات تطرأ في مجال الصحة على الصعيد العالمي، حيث تم تعميم منشور علمي على جميع المستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة وعي العاملين.

مرض غامض يصيب الأطفال في أوروبا

أعراض الإصابة بالمرض الغامض لدى الأطفال

تتمثل أعراض الإصابة بالمرض الغامض الذي يُصيب الأطفال في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهر و 13 سنة، وتٌسبب التهاب كبدي حاد هي: «ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، الصفراء، القيء، الإسهال، الآم في البطن»