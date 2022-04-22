عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل مرض غامض يصيب الأطفال في أوروبا.. ما موقف مصر منه؟

مرض غامض يصيب الأطفال
مرض غامض يصيب الأطفال في أوروبا

لم يلبث العالم يفيق من اجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن أوروبا فوجئت بانتشار مرض غامض يصيب أطفالها، حيث تم رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها.

حالات متشابهة لأطفال في أماكن مختلفة من دول أوروبية، أُصيبوا بالتهاب الكبد، دون معرفة سبب إصابة الأطفال بهذا المرض، ما تفاصيل انتشار هذا الوباء في أوروبا، وما موقف الصحة المصرية من الأمر؟

الإلتهاب الكبدي الجديد.. فيروس غامض ينتشر في أوروبا .. يصيب الأطفال والقئ أحد أعراضه..وصحة النواب: المرض غير معروف أسبابه

كل ما لا تعرفه عن فيروس التهاب الكبد النادر لـ الأطفال

مرض غامض ينتشر بين أطفال أوروبا

أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء الماضي، رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في أربعة بلدان أوروبية جديدة هم «الدنمارك، إيرلندا، هولندا، إسبانيا» بعد مرور أسبوعين فقط على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها، في أوائل أبريل الجاري.

أصاب المرض الغامض الأطفال المتراوح أعمارهم بين سنة وست سنوات، بالتهاب الكبد الحاد المجهول المصدر، حيث تم تحديد 9 حالات مصابين من الأطفال.

رصد حالات من الإصابة 

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي رصد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، منهم 74 حالة في بريطانيا، و 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، و 5 حالات في إيرلندا، و 3 حالات في إسبانيا، وعدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا، دون وقوع أي وفيات بين الأطفال.

مرض غامض يصيب الأطفال في اوروبا

موقف وزارة الصحة المصرية 

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، مديريات الشئون الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإفادتها بأي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة، بعد رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى الأطفال في العديد من الدول الأوروبية.

تحرص وزارة الصحة المصرية على متابعة أحداث الصحة العالمية، التي يتم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية، والمواقع الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية، فيما يخص الأحداث الصحية، ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

تقوم وزارة الصحة من خلال قطاع الطب الوقائي بالمتابعة المستمرة للأحداث الصحية وترصدها بشكل روتيني من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات داخل مصر، عبر البرنامج الإلكتروني الوطني لترصد الأمراض، ومنظومة الترصد عبر الحدث.

تحرص وزارة الصحة في مصر على تحديث المعلومات الصحية وتوعية جميع المسئولين الصحيين بأي مستجدات تطرأ في مجال الصحة  على الصعيد العالمي، حيث تم تعميم منشور علمي على جميع المستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة وعي العاملين. 

مرض غامض يصيب الأطفال في أوروبا

أعراض الإصابة بالمرض الغامض لدى الأطفال 

تتمثل أعراض الإصابة بالمرض الغامض الذي يُصيب الأطفال في أوروبا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهر و 13 سنة، وتٌسبب التهاب كبدي حاد هي: «ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، الصفراء، القيء، الإسهال، الآم في البطن»

 

كوفيد-19 كورونا اوروبا مرض غامض ينتشر بين أطفال أوروبا الصحة المصرية بريطانيا منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

السيسي يستمع لشرح أحد العاملين بشأن مشروع تطوير طريق القاهرة السويس.. شاهد

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: المدارس الإلحادية وقفت عند حدود المحسوس فأنكرت ما لا تعلمه

خالد محمود: فيلم شاويش نص الليل أهم دور في حياتي .. فيديو

السيسي يوجه بإنهاء أعمال تطوير طريق السويس.. ومهندس المشروع: قبل العيد| فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

لليوم الثاني.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي داخل مسجد في أفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ