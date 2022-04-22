أخبار الفن.. خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى وموعد رجوع إيمي سمير غانم للتمثيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها:



حسن الرداد: إيمي ستعود للتمثيل قريبا.. وشائعات انفصالنا ليس لها تفسير

كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسة متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".



دعاء عبدالوهاب: أسامة أنور عكاشة أرسل شيئا من رائحته براجعين يا هوى

عبًرت الشاعرة دعاء عبد الوهاب، عن حبها الشديد لـ تتر مسلسل “راجعين يا هوى”.

قالت دعاء عبد الوهاب، لـ “صدى البلد”: “أول مرة استمعت إلى تتر راجعين يا هوى شعرت بأن الراحل أسامة أنور عكاشة هو الذي يقول لنا جايلكم ياللى وحشتونى، ويذكرنا بأيام زمان ومسلسلاته الجميلة وأنه أرسل لنا شيئا جميلا من ريحته”.



خروج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

أكد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خروجه من مستشفى الجلاء.

و قال أحمد أبو زهرة، في تصريح لـ “صدى البلد” والدي خرج من المستشفى الحمد لله وهناك تحسن نسبي في حالته الصحية ويحتاج متابعة واستمرار العلاج".