عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عالم أزهري: الزكاة تعطي المعنى الحقيقي للدين

الشيخ عماد درويش،
الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، إن فريضة الزكاة تعطي المعنى الحقيقي للدين، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي هو دين يحتضن القلب ويجمع بين الناس فى إطار واحد..سواء غني أو فقير.

 

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "قلبي معاك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية سارة الشناوى، أن الله دائما ما يقرب بين الصلاة والزكاة، لأن إقامة الصلاة من الأفعال البدنية، فلابد وجود فعل مالي وهي الزكاة، وذلك ليجمع بين العبادة البدنية والمالية.

 

ولفت إلى أن الزكاة هي من تؤكد على صدق إيمان العبد، وهل سيدفع المال بطيب نفس أم لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة هي برهان على صدق الإيمان، لافتا إلى أن الزكاة أو الصدقة الاثنان بمعنى واحد.


ونوه بأن مصارف الزكاة تختلف عن مصارف الصدقة، وذلك وفقا لما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم.

 

الأزهر الازهر الشريف فريضة الزكاة برنامج قلبي معاك اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لكوبرى أحمد الزمر بمدينة نصر

ترشيحاتنا

علماء الأزهر والأوقاف: العشر الأواخر موسم لمضاعفة الحسنات وإطعام الفقراء

أرتيتا: النني أحد أهم لاعبي أرسنال.. وجلسة ستجمعه بخصوص تجديد عقده

مدخل للعاصمة الإدارية.. شاهد| جولة الرئيس السيسي لتفقد أعمال تطوير طريق السويس

إصابة 57 فلسطينيا خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى

كايزر تشيفز يحسم الجدل: لا تفاوض مع كيروش لتدريب الفريق| خاص

الأهلي ضد الرجاء .. سجل مواجهات الأحمر أمام الأندية المغربية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ