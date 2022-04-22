عالم أزهري: الزكاة تعطي المعنى الحقيقي للدين

قال الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، إن فريضة الزكاة تعطي المعنى الحقيقي للدين، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي هو دين يحتضن القلب ويجمع بين الناس فى إطار واحد..سواء غني أو فقير.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "قلبي معاك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية سارة الشناوى، أن الله دائما ما يقرب بين الصلاة والزكاة، لأن إقامة الصلاة من الأفعال البدنية، فلابد وجود فعل مالي وهي الزكاة، وذلك ليجمع بين العبادة البدنية والمالية.

ولفت إلى أن الزكاة هي من تؤكد على صدق إيمان العبد، وهل سيدفع المال بطيب نفس أم لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة هي برهان على صدق الإيمان، لافتا إلى أن الزكاة أو الصدقة الاثنان بمعنى واحد.





ونوه بأن مصارف الزكاة تختلف عن مصارف الصدقة، وذلك وفقا لما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم.



