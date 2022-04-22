اتحاد السلاح يعلن اللجان المنظمة لبطولة الجائزة الكبرى بالقاهرة

قرر مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، إسناد مهمة مدير بطولة الجائزة الكبرى والتي من المقرر إقامتها على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل، إلى أحمد سمير الميداني عضو المجلس.

وجاء قرار المجلس، عقب نجاحه في إدارة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي احتضنتها القاهرة نهاية فبراير الماضي.

وشكل "الميداني" اللجنة المنظمة للبطولة والتي يترأسها عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد، وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:

الدكتورة أماني البحيري رئيسًا للجنة الإستقبال والإقامة

ياسمين جاد رئيسًا للجنة الشئون الإدارية

ميرفت حسانين رئيسًا للجنة الإعلامية

الدكتور أيمن غنيم رئيسًا للجنة البروتوكول والمراسم

محمد ياسين رئيسًا للجنة المالية

الدكتور شريف حسين رئيسًا للجنة القانونية

ممدوح علي رئيسًا للجنة الضيافة والتغذية

أحمد نبيل رئيسًا للجنة الحكام

أحمد خالد رئيسًا للجنة الكنترول

منير أحمد رئيسًا للجنة الكنترول رووم

وكان عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أكد أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى حتى الآن موافقة 40 دولة على المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة، مؤكدًا أن ينتظر أن يرتفع عدد الدول المشاركة قبل غلق باب القيد.

الجدير بالذكر، أن البطولة كان من المقرر إقامتها بدولة كولومبيا والتي اعتذرت عن استضافتها قبل 36 يومًا فقط من انطلاقها قبل أن يسند الاتحاد الدولي تنظيمها إلى مصر بعد النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال التي أقيمت في الفترة من 25 وحتى 27 فبراير الماضي وشهدت مشاركة 177 لاعبًا من 36 دولة.