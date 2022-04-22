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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تجعل من رمضان بداية للحفاظ على الوقت؟ .. واعظ بالأزهر يجيب

كيف تجعل من رمضان
كيف تجعل من رمضان بداية للحفاظ على الوقت؟

كيف تجعل من رمضان بداية للحفاظ على الوقت؟ .. سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كيف تجعل من رمضان بداية للحفاظ على الوقت؟

وقال الشيخ أحمد جمال الواعظ بالأزهر الشريف، إن المسلم العاقل هو من يتخذ رمضان بداية لمعرفة قيمة وقته، فهو من أجل النعم وقد أقسم به المولى تبارك وتعالى: “والليل إذا يغشى”، والعصر إن الإنسان لفي خسر".

وتابع:"كما بين النبي أن الوقت نعمة، فقال نعمتان مغبون فيهما الناس الصحة والفراغ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، مشيراً إلى أن السلف الصالح عرف قيمة الوقت واستثمروه في العمل والعبادة.

وشدد الواعظ بالأزهر الشريف على أن الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا فقد استقبل الآخرة واستدبر الدنيا كما قال لقمان لابنه، فالعاقل هو الذي لا يضيع وقته إلا في نفع الدنيا والآخرة.


قال الداعية الإسلامي ، السيد أحمد الطلحي، إن الإنسان يمتلك قيمة عظيمة جدًا وهي قيمة الوقت، لافتًا إلى أن الاستثمار فى الوقت شئ جيد جدًا، فأعظم ما يمتلكه الإنسان هو وقته .

وأضاف السيد الطلحي، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام، المذاع على فضائية صدى البلد، أن " الفلوس بتروح وترجع"، والمرض يمكن التعافي منه، ولكن الوقت الذي يمضى لا يعود مرة أخرى ، لذلك لابد من استثماره بشكل جيد .

وأشار الداعية الإسلامي ، إلى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " ، فلابد من استثمار وقتك فى تضمن رضا الله عليك .وتابع الداعية الإسلامي ، أن الإنسان لابد من أن يقدم عمل طيب وخير طوال الوقت مثل : زيارة المريض أو مساعدة محتاج وكل ذلك عند الله له الأجر و الثواب .


أحاديث ليلة القدر في العَشر الأواخر

عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ» رواه البخاريُّ (2020)، ومسلم (1169

عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «أُريتُ  ليلَةَ  القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ» رواه مسلم (1166). 

عن عبدالله بن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول لليلةِ القَدْر: «إنَّ ناسًا منكم قدْ أُرُوا أنَّها في السَّبع الأُوَل، وأُرِي ناسٌ منكم أنَّها في السَّبع الغَوابِر؛ فالْتمِسوها في العَشْر الغَوابِرِ»  رواه مسلم (1165)

عن عبدالله بن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «تَحَيَّنوا  ليلةَ  القَدْرِ  في العَشْرِ الأواخرِ - أو قال: في التِّسعِ الأواخِرِ»  رواه مسلم (1165)

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