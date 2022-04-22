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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدخل للعاصمة الإدارية.. شاهد| جولة الرئيس السيسي لتفقد أعمال تطوير طريق السويس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا للجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، لأعمال التطوير التي تتم على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكبارى التي تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا.

 

وتفقد الرئيس السيسي، أيضا الطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

 

ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم ويحتوي على ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بامنداد طريق القاهرة السويس

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