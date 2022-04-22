حسام موافي يحذر: مضاعفات السكر قابلة للظهور قبل ارتفاعه في الدم.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن بعض المضاعفات قد تحدث للمريض قبل ارتفاع السكر في الدم.

وأضاف "حسام موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مضاعفات السكر قد تحدث قبل ارتفاع السكر في الدم"، موضحا: "قد يكون الشخص سكره 80 أو 90 وهو أمر طبيعي، لكنه ورث المرض وعائلته كلها مريضة سكر، هنا تبدأ المضاعفات قبل ارتفاع السكر".

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "من ضمن هذه المضاعفات هو التهاب أطراف الأعصاب، والذي قد يحدث قبل ارتفاعا السكر في الدم".