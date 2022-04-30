اكتشاف بكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا تمهد الطريق لعلاجه

اكتشف العلماء بكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا في العمل والتي اعتبرت ثورة محتملة للوقاية من أكثر أشكال المرض فتكًا وعلاجها.



أجرى باحثون بقيادة جامعة إيست أنجليا، تحليلات جينية معقدة على البول وأنسجة البروستاتا لأكثر من 600 رجل مصابين بسرطان البروستاتا وغير مصابين ، ووجدوا 5 أنواع من البكتيريا مرتبطة بالتطور السريع للمرض.



لا تثبت الدراسة أن البكتيريا تسبب سرطان البروستاتا أو تؤدي إلى تفاقمه ، ولكن إذا أكد العمل الجاري الآن دورها ، يمكن للباحثين تطوير اختبارات لتحديد الرجال الأكثر عرضة للخطر وربما العثور على مضادات حيوية لمنع السرطان من قتل الآلاف من الأرواح كل عام.