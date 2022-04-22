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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الاستخبارات العراقية": ضبط 3 إرهابيين وإحباط عملية استهداف نقطة أمنية

صدى البلد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار، كما تم إحباط تعرض على نقطة أمنية غربي نينوى.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أنه بعمليات نوعية واستباقية منفصلة، واستناداً إلى معلومات دقيقة لشعب استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق؛ تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، اثنان منهم في القائم والأخر في مدخل الفلوجة أثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي".

وأشار البيان إلى تمكن كمائن قوات الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من إحباط عملية إرهابية لاستهداف إحدى النقاط الأمنية في قرية "تفاحة" من قبل إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية، حيث توقفا على بعد 500 متر من النقطة المراد استهدافها، وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين؛ مما دفعهما للفرار تاركين خلفهما دراجتهما النارية وضبط بحوزتهما 3 بنادق وكمية من عتاد الكلاشنكوف، وما زالت عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة جارية للقبض عليهما.

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