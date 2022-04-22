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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: التبني حرام في الإسلام

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، إن حكم التبني في الإسلام هو ما أنزل الله سبحانه وتعالي فيه "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا". 
 

وأضاف علي جمعة خلال برنامج "القرآن العظيم" المذاع على قناة صدى البلد، أن الله سبحانه وتعالى رزق سيدنا محمد بأولاد وهم القاسم وعبد الله، ورزقه الله بإبراهيم من السيدة ماريا القبطية عليها السلام وجميعهم ماتوا صغارا.
 

وذكر على جمعة أن سيدنا محمد رزقه الله تعالى بالإناث وهن زينب ورقية وأم كلثوم، وفاطمة وجميعهم ماتوا في حياته ما عدا السيدة فاطمة.
 

وأوضح أن التبني حرام في الإسلام، وأن زيد بن ثابت كان عبدا عند سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ثم اعتقه سيدنا محمد، وقام حينها القوم بتسمية زيد بـ زيد بن محمد وهو ما اشتهر به.
 

وتابع علي جمعة، أن زيد تزوج من السيدة زينب بنت جحش وكانت من أعالى قريش، ولم تقنع بهذا الزواج، وعندما أمر سيدنا محمد بالتفريق بينهما بعد شكوى زيد المريرة من المعاملة التي يتأثر بها الرجال، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يتزوج زينب بنت جحش، وهي كانت زوجة زيد وهو ما يقال عنه في المجتمع القرشي زيد بن محمد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا».
 

علي جمعة حكم التبني هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سيدنا محمد التبني

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