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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 13 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها مركز قيادة

الدفاع الروسية تعلن
الدفاع الروسية تعلن تدمير 13 موقعا عسكريا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 13 موقعا بينها مركزا قيادة، وضرب 21 تجمعا عسكريا للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة.

الدفاع الروسية تعلن تدمير 13 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها مركزا قيادةالدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 120 متطرفا أوكرانيا وتدمير شحنات ضخمة من الأسلحة الأجنبية
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه "تم تدمير سريتين من النازيين و27 عربة، ومستودع لذخيرة الصواريخ المضادة للطائراتOsa-AKM في قرية تشيرفونويا" بمقاطعة خاركوف.

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وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 26 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها مركزا قيادة و21 تجمعا و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية في بلدات توريتسكي وكومار وبوغاتير".

وتابع: "ضربت القوات الصاروخية مركز قيادة وخمسة تجمعات بشرية وبطارية مدفعية قرب قرية بارفينكوفو، وتم تدمير مروحية من طراز (Mi-8) ومنصة Buk-M1 صاروخية للدفاع الجوي ومحطة اتصال في مطار ميداني".

وقال: منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 140 طائرة حربية، و107 طائرات هليكوبتر، و523 مسيرة، و258 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2458 دبابة وعربة قتالية، و272 راجمة صواريخ، و1069 مدفعا و2305 عربات عسكرية خاصة.

روسيا أوكرانيا كييف موسكو الحرب

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