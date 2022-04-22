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برلمان

برلماني: حضور السيسي بدء موسم حصاد القمح في توشكى لحظة تاريخية

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لزيارة الرئيس السيسي ومتابعته بدء حصاد القمح في مشروع توشكى جنوب البلاد، قائلا إنها إشارة للاهتمام الكبير، الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لقطاع الزراعة من جهة، ولموسم حصاد القمح من جهة أخرى.

ولفت عثمان في تصريحات له اليوم، إلى أن حضور الرئيس السيسي بنفسه لبدء موسم حصاد القمح فى توشكى، وبدء تحرك المعدات نحو الحصاد، لحظة تاريخية هامة تكشف عن نجاح خطة الدولة في استصلاح مساحات هائلة من الأراضي في توشكى، وفي مختلف ربوع مصر، وجهود الدولة المستمرة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، الأمر الذي له مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، تدعم الأمن الغذائى وتعمل على زيادة الصادرات وتحقق طفرة زراعية شاملة وعشرات الآلاف من فرص العمل.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن مشروع توشكى هو الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها وحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

واختتم النائب محمد رشاد عثمان، بالتأكيد على أن لحظة حضور الرئيس السيسي لموسم حصاد القمح في توشكى، مبشرة بزيادة توريد القمح المحلي للصوامع خلال الفترة المقبلة.

توشكى الرئيس السيسي مجلس الشيوخ الزراعة المشروعات القومية

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