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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة وإلغاء الإجازات.. كيف استعدت القاهرة لعيدي القيامة والفطر

محافظة القاهرة ع
محافظة القاهرة ع

تستعد محافظة القاهرة على قدم وساق لاستقبال 3 مناسبات هامة وهي عيد القيامة وشم النسيم و عيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا السياق أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، استعدادًا لإستقبال الأعياد مع المتابعة المستمرة  لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

درجة الاستعداد القصوي 

و أكد أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وسيتم الغاء الإجازات لاستقبال الأعياد.

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المخابز

ونوه محافظ القاهرة إلى  أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين  مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما سيتم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع استغلال واحتكار السلع.


الأسماك الطازجة والمملحة

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
 

النقل العام

كما شدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة .

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة علي خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج ، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبري وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال  العيد .  


وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة ، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة .

مواقف السرفيس

كما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك .

غرف عمليات وخطوط ساخنة

وأكد محافظ القاهرة  أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق رقمى الخط الساخن 15496 ، و١١٤  والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

القاهرة عيد الفطر المبارك القيامة شم النسيم محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد

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