زيادة سعر شانجني Q35 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة شانجني Q35 موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات باطلالة خارجية تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت تلك الزيادة السعرية بنسبة بلغت 20 ألف جنيه.

زيادة في سعر شانجني Q35 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

تأتي السيارة شانجني Q35 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 116 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شانجني Q35 موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 3560 مم، مدعومة بجنوط رياضية المظهر.

زيادة في سعر شانجني Q35 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

وتقدم السيارة شانجني Q35 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4286 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1815 مم، و 1665 مم للارتفاع، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي السيارة شانجني Q35 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وحساسات حركة وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية.

زيادة في سعر شانجني Q35 موديل 2022 في مصر .. تفاصيل

سعر السيارة شانجني Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

تقدم السيارة شانجني Q35 موديل 2022 بقيمة قدرها 334 ألف جنيه بدلاً من 314 ألف جنيه.