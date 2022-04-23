سباق مميز بين أقوى شاحنات البيك آب.. فيديو 

لاشك ان سباقات السيارات تتخذ مكانة خاصة وسط محبي عالم التسارع والانطلاق، سواء كانت الفعاليات بين فئة السيارات الرياضية أو الخارقة، ولكن عندما يتعلق الموضوع بسيارات البيك اب العملاقة فيبدو ان الامر سوقف يختلف كثيرًا نظرًا للقدرات القوية لهذه الطرازات، وتصميمها الخارجي الكبير.

سباق مميز بين اقوى شاحنات البيك اب

نشرت قناة The Fast Lane Truck المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE يجمع بين اقوى سيارات البيك اب، وهم النسخة فورد باور ستروك و شيفروليه سيلفرادو ديراماكس والايقونة الشهيرة رام.

وجاءت الفعاليات بشكل تنافسي بعد انطلاقات قوية من الثلاثة طرازات، لتتعالى اصوات المحركات وتعلن عن نتائج مبهرة وتنافسية إلى حد كبير، حيث تمتلك تلك السيارات باقة عالية الاداء من القدرات الفنية إلى جانب التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الرياضي.

أما عن القدرات الفنية للوحوش المشاركة بالسباق فتمتلك النسخة رام محرك بسعة 6700 سي سي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 370 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1152 نيوتن/متر، مدعومة بعلبة تروس من 6 سرعات، على عكس الطرازات الاخرى المشاركة بالسباق والتي دعمت بـ 10 سرعات.

وتأتي شاحنة شيفرولية بمحرك 6600 سي سي مكون من 8 اسطوانات طراز V، قادر على انتاج 445 حصانا، و 1.234 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يضخ محرك الشاحنة فورد باور ستروك 475 حصانا، مع 1424 نيوتن/متر من عزم الدوران حيث دعمت بمحرك 6700 سي سي 8 سلندر.