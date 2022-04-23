عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية الشيوخ تناقش تعزيز دور مجمع البحوث الإسلامية.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم السبت، تعزيز دور مجمع البحوث الإسلامية، وذلك من أجل القيام بمراجعة نسخ المصحف الشريف إلي جانب إصدار تصاريح تداولها.

وفي سياق آخر، أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس النواب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانطلاق موسم حصاد القمح في توشكي، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد دعم الدولة لقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الدولة تعمل وفقا لرؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح إلي جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وشدد النائب هشام الحصري، علي الدعم المقدم من القيادة السياسية في مصر لقطاع الزراعة، والذي تمثل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها توشكي ومشروع الصوامع وشبكات الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

الشيوخ السيسي البحوث الإسلامية مجلس النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

أفضل أعمال العشر الأواخر من رمضان .. أبرزها 4 ركعات تحقق المعجزات

أخبار الرياضة.. أرسنال يلتقى مان يونايتد والأهلي يطيح بالرجاء ويلاقي وفاق سطيف في نصف نهائي إفريقيا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

أخبار العالم| لافروف: تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. وجرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

نشرة الفن: منع فيلم Doctor Strange2 فى دول عربية بسبب المثلية .. حنان ماضي ترتدي الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

وثائق سرية تفضح الخطط الأمريكية لتفجير القمر بالنووي

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ