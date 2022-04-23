دينية الشيوخ تناقش تعزيز دور مجمع البحوث الإسلامية.. اليوم

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم السبت، تعزيز دور مجمع البحوث الإسلامية، وذلك من أجل القيام بمراجعة نسخ المصحف الشريف إلي جانب إصدار تصاريح تداولها.

وفي سياق آخر، أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس النواب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانطلاق موسم حصاد القمح في توشكي، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد دعم الدولة لقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الدولة تعمل وفقا لرؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح إلي جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وشدد النائب هشام الحصري، علي الدعم المقدم من القيادة السياسية في مصر لقطاع الزراعة، والذي تمثل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وعلى رأسها توشكي ومشروع الصوامع وشبكات الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.