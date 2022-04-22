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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشاعر إسلام خليل: أغنية أنا بكره إسرائيل وصلت للعالمية

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إن أغنية أنا بكره إسرائيل التي كتبها للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم  وصلت إلى العالمية، وتحدث عنها عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، في مذكرته، وهناك كتب طرحت في معرض القاهرة للكتاب عنها".

وأضاف الشاعر إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا توجد مقارنه بين أغاني المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم  ومؤدي المهرجانات، فرق السماء والأرض"، مشيرا إلى  أن أغاني شعبان عبد الرحيم لو تم إعادة توزيعها بشكل مختلف يمكن للفنان هاني شاكر غنائها".


تابع الشاعر إسلام خليل، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم أبويا ونصي التاني وكنا روحين في جسد".

ولد الشاعر إسلام خليل، عام ١٩٦٤ في منشأة القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة التحق خليل بمعهد المعلمين في الدقي، ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بأحد مدارس مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة
كتب إسلام خليل اﻷغاني لعدد من المسرحيات التي عرضت في قصر ثقافة القناطر الخيرية مثل (باي باي يا عرب، رحلة حنظلة، اللعب في الممنوع).
قابل المؤلف إسلام خليل المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية (صادق يا خيشة)، ومن بعدها تعاون معه في العديد من اﻷغاني التي لاقت جماهيرية كبيرة، منها: (حابطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره اسرائيل، من يربح المليون).
كما كتب خليل اﻷغاني ﻷفلام (عسكر في المعسكر وفيلم هندي، واللي بالي بالك ومواطن ومخبر وحرامي).
واشترك إسلام خليل بالتمثيل فى بعض الافلام مثل (شبر ونص) عام 2004 وفى بعض المسلسلات مثل (ماما فى القسم) عام 2010.

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