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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. يستحيل رؤية هلال في كلّ أنحاء العالم الإسلامي 30 إبريل

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس ، الجمعة، أنّ عملية رصد هلال العيد لسنة 1443 هجري ستكون بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل الموافق لــ 29 رمضان 1443 هجري.

وأفاد المعهد في السياق ذاته، بأنّه تبعا للمعطيات الفلكية فإنّه تستحيل رؤية هلال العيد لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل في كلّ أنحاء العالم الإسلامي بكلّ الوسائل البصرية والتقنية وتستحيل رؤية الهلال بما أنّ الإقتران يحصل بعد غروب الشمس.

أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم، وفق المصدر ذاته، فإنّ رؤية الهلال غير ممكنة بعد غروب شمس يوم السبت حيث يكون القمر في اتجاه دائرة وهج الشمس وقريبا جدا من الأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال، وبالتالي تكون رؤيته ممكنة بعد غروب شمس يوم الأحد في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و22 دقيقة وذلك إنطلاقا من وسط كلّ من الصين والهند والمحيط الهندي.

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