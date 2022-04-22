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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياه كريمة.. لا تخجل كلنا أخوة اطلب فستان عروستك دون مقابل".. فيديو

برنامج حياه كريمة
برنامج حياه كريمة

عرض برنامج “ حياة كريمة “ المذاع على قناة “ دي إم سي “، عن قيام أحد محلات ”فساتين الزفاف”،، بتوفير الفساتين بالمجان للأيتام تحت شعار” “لا تخجل كلنا أخوة أطلب فستان عروستك دون مقابل”.

 

وقالت إحدى المسئولات،  أنه بعد فترة كورونا، ارتفعت أسعار الفساتين بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف فستان الزفاف، مما دفعنا لعمل مبادرة لغير القادرين على توفير الفستان بالمجان لهم.

 

وتابعت أنه بعد إنتهاء الزفاف، تعيد الأسرة الفستان، حتى تستفيد منه فتاة أخرى في زفافها، معلقة “يكون لينا 3 فساتين بتطلع في الشهر”.

 

وقام أحد المسئولين بمبادرة حياة كريمة، بتقديم دعم مادي بالمشاركة بـ 4 فساتين، لمساعدة البسطاء، ورسم السعادة والبهجة، إضافة إلى أنه تم تسليم ميدالية لها.

 

وقدم أحد المسئولين عن المبادرة، فستان زفاف لإحدى الفتيات هدية الزفاف، بعد أن اتصل بها هاتفيا.

كورونا حياة كريمة فستان الزفاف عروس اسعار

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