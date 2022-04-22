تويوتا تكشف عن ضخ استثمارات بقيمة 383 مليون دولار لزيادة إنتاج المحركات.. تفاصيل

كشف صانع السيارات الياباني تويوتا عن استثمار ضخم بقيمة 383 مليون دولار لإنتاج محركات جديد بأربع أسطوانات، سيتم استخدامها في الموديلات التقليدية التي تعمل بالوقود بالإضافة إلى السيارات الكهربائية الهجينة، وسيتم تقسيم الأموال بين أربعة مرافق إنتاج للعلامة التجارية، وسيؤدي كل منها مهمة محددة.

تويوتا تكشف عن ضخ استثمارات بقيمة 383 مليون دولار لزيادة انتاج المحركات

سيتم ضخ المبلغ الأكبر من الاستثمارات في هانتسفيل ألاباما بقيمة تصل الى 222 مليون دولار، وذلك لإنشاء خط إنتاج جديد لمحركات رباعية الأسطوانات لكل من خيارات محرك الاحتراق والهجين على حد سواء، حيث تمتلك المنشأة حاليًا القدرة على بناء 900.000 محرك سنويًا، وسيشمل الاستثمار توسعة تبلغ مساحتها 114000 قدم مربع.

سيتم استثمار 109 ملايين دولار في مصنع تروي بولاية ميسوري لتوفير معدات جديدة لبناء رؤوس الأسطوانات، بينما سيتلقى مصنع جاكسون بولاية تينيسي 36 مليون دولار لبناء كتل محركات جديدة بأربع أسطوانات.

تويوتا تكشف عن ضخ استثمارات بقيمة 383 مليون دولار لزيادة انتاج المحركات

سيتم تخصيص 16 مليون دولار لأكبر مصنع لتويوتا في جورج تاون، بولاية كنتاكي لتوسيع إنتاج المحركات، حيث تلقت المنشأة استثمارًا بقيمة 461 مليون دولار في أكتوبر 2021 وتنتج حاليًا ما يصل الى حوالي 600000 محرك سنويًا لكل من طرازي تويوتا و لكزس.

ومن بين المحركات التي تنتجها تويوتا حالياً، يوجد عددًا قليلاً من المحركات ذات الأربع أسطوانات، بسعة تبلغ 1.8 و 2.0 و 2.5 لتر، ولا يشمل ذلك محرك بوكسر ذو الأربعة اسطوانات الموجود في طراز سوبارو والموجود في GR86 .

يشير الاستثمار إلى أن العلامة التجارية اليابانية تعمل على محرك جديد، لكن تويوتا لم تعلن بعد عن أي معلومات إضافية.