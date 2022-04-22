الأهلي يعلن تجديد عقد أحمد صلاح 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأوضح العوضي أن «صلاح» وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيرا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن صلاح من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد أحمد صلاح يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.