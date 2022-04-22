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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حضور السيسي موسم حصاد القمح في توشكى يؤكد اهتمام الدولة بالزراعة

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

وصف النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، زيارة الرئيس السيسي لمنطقة توشكى في جنوب الوادي بمحافظة أسوان وحضور عملية بدء الحصاد وتحرك المعدات الحصاد القمح، بأنها زيارة مهمة ومحورية وذات دلالات كبيرة في مقدمتها اهتمام القيادة السياسية بموسم حصاد القمح، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتقديم حوافز للمزارعين لتوريد القمح، والرهان على وطنية المزارع المصري، خصوصا وأن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام وصلت إلى نحو 3.6 مليون فدان.

وأوضح محسن، في تصريحات له اليوم، أن زيارة الرئيس لتوشكى وحضور موسم الحصاد، تؤكد أن قطاع الزراعة يمثل أولوية للقيادة المصرية، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع العملاقة للتوسع واستصلاح الأراضي في توشكى وشرق العوينات والفرافرة وغيرهم.

وأشار عضو زراعة الشيوخ، إلى أن الدولة حريصة على إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، الأمر الذي له مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، قادرة على دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحقيق طفرة زراعية وآلاف من فرص العمل.

واختتم نائب الصعيد، بتوجيه التقدير التام والاحترام الشديد لتوجه الدولة لاستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية، ومنها مشروع توشكى العملاق، الذي أعاد السيسي الحياة اليه، ووجه بالقضاء على كل المشاكل التي كانت تعوقه عن تحقيق أهدافه.

توشكى الرئيس السيسي مصر الزراعة مجلس الشيوخ

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