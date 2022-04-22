عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

157 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 304.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18%، وسجل العرب 9.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6912 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1562 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لكشف أوكراني مواقع الجيش الروسي باستخدام ميزة Find My

أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ