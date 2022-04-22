157 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 304.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18%، وسجل العرب 9.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6912 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1562 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.