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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول فيديو على فيسبوك لـ جزار يبيع اللحمة بـ "جنيه" في العريش

تزاحم المواطنين على
تزاحم المواطنين على الجزار

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك  بالعريش شمال سيناء فيديو عن جزار بمدينة العريش يبيع اللحمة بجنيه.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على اللحمة حيث ساعد في وجود زحام  علي الجزار المواطنين الذين حصلوا علي اللحمة مقابل جنيه نظرا لأن المواطنين غير مصدقين بأن يكون كيلو اللحمة بجنيه واحد.


ولجأ الجزار الي إعلان بيع اللحمة بجنيه كنوع من الدعاية لمحله وسط مدينة العريش  خاصة وأنه تبين أن هناك فاعل خير طلب من الجزار بيع احد العجول مجانا  علي المواطنين بدون مقابل بمناسبة شهر رمضان المبارك.

افتتاح معرض العيد فرحتنا بمدينة العريش


وتم بيع اللحمة خلال ساعتين نظرا للزحام علي محل الجزار.

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