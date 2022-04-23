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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | رامز جلال يعلق على حلقة سالم الدوسري.. كليب ماهر زين بعد وفاة والده

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، رامز جلال يعلق على حلقة سالم الدوسري، كليب ماهر زين بعد وفاة والده، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

 

الاختيار 3 الحلقة 21..تجميع التوقيعات باستمارات تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3، بدء انتشار حملة تمرد وجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وجماعته بعد تماديهم في افتعال الأزمات داخل البلاد وتضرر الشعب من أفعالهم.

 

الاختيار الحلقة 21.. السيسي للشاطر ومرسي: "إحنا مسئولين أمام ربنا عن أمن مصر"

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسجيل جديد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مع خيرت الشاطر ومحمد مرسي يعنفهم فيها حول أي نية لارتكاب أحداث عنف في ليلة الانتخابات البرلمانية.

 

بعد وفاة والده.. ماهر زين يطرح كليب رحمة للعالمين

طرح الفنان ماهر زين، أغنيته الجديدة "رحمةٌ للعالمين"، اليوم، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتعبّر أغنية "رحمةٌ للعالمين" عن حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته التي جاء بها وهي نشر الخير والسلام والمحبة.

 

روجينا ونجوم مسلسل انحراف في ضيافة موقع صدى البلد.. الليلة

يحل أبطال مسلسل انحراف، للنجمة روجينا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية مساء اليوم الجمعة 22 أبريل، للحديث عن كواليس المسلسل.

ويستضيف صدى البلد، من نجوم مسلسل انحراف، كلًا من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح).

 

رامز جلال عن الدوسري : خرج من المقلب سالم

حل سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

وكتب رامز جلال فى تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " ‏الحمدلله سالم الدوسري خرج من المقلب سالم 👍😂💪‎#رامز_موفى_ستار"

 

عامل تسريحة الهدهد.. رامز جلال ساخرا من سالم الدوسري

حل سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

وسخر رامز جلال من الدوسري وكتب عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏سالم الدوسري عامل تسريحة الهدهد 😂دا فى قطة خربشته‎#رامز_موفي_ستار"

 

بإطلالة رمضانية .. هيفاء وهبي تشارك متابعيها صورا جديدة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت وهبي أنظار جمهورها باطلالة رمضانية أنيقة و اعتمدت علي مكياج جذاب أبرز جمالها وشعر منسدل، نال إعجاب متابعيها.

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