أخبار الفن | رامز جلال يعلق على حلقة سالم الدوسري.. كليب ماهر زين بعد وفاة والده

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، رامز جلال يعلق على حلقة سالم الدوسري، كليب ماهر زين بعد وفاة والده، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3، بدء انتشار حملة تمرد وجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وجماعته بعد تماديهم في افتعال الأزمات داخل البلاد وتضرر الشعب من أفعالهم.

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسجيل جديد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة مع خيرت الشاطر ومحمد مرسي يعنفهم فيها حول أي نية لارتكاب أحداث عنف في ليلة الانتخابات البرلمانية.

طرح الفنان ماهر زين، أغنيته الجديدة "رحمةٌ للعالمين"، اليوم، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتعبّر أغنية "رحمةٌ للعالمين" عن حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته التي جاء بها وهي نشر الخير والسلام والمحبة.

يحل أبطال مسلسل انحراف، للنجمة روجينا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية مساء اليوم الجمعة 22 أبريل، للحديث عن كواليس المسلسل.

ويستضيف صدى البلد، من نجوم مسلسل انحراف، كلًا من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح).

حل سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

وكتب رامز جلال فى تدوينة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر " ‏الحمدلله سالم الدوسري خرج من المقلب سالم 👍😂💪‎#رامز_موفى_ستار"

حل سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، ضيفا اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر.

وسخر رامز جلال من الدوسري وكتب عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏سالم الدوسري عامل تسريحة الهدهد 😂دا فى قطة خربشته‎#رامز_موفي_ستار"

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت وهبي أنظار جمهورها باطلالة رمضانية أنيقة و اعتمدت علي مكياج جذاب أبرز جمالها وشعر منسدل، نال إعجاب متابعيها.