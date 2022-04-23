برلماني: نجاح الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة قادرة على مواجهة الأزمات الطارئة

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الموسع، الذي عقده أمس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية في توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان، شهد الحديث عن النقاط الهامة الخاصة بصمود الاقتصاد المصري خلال الازمات العالمية وتحقيقه معدل نمو مناسبا مقارنة بالأخرين.



وتابع نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العالم مأزوم ماليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، منوها الى ان مصر جزء من العالم وتأثرها بهذه الأمور كان أمر حتميا ، معقبا:" مصر قدرت برميل خام برنت في موازنة العام المالي الجاري عند 65 دولار، ولكن سعره العالمي عند 119 دولار.



وأكمل عضو خطة النواب ان برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له دور في جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مطالبا من الجميع باتباع تعليمات الرئيس السيسي والعمل على قدم وساق من أجل تجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة.

