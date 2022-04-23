نشرة المرأة والصحة: اكتشاف أنواع بكتيريا مسئولة عن السرطان "قاتل الرجال".. 5 فيتامينات يجب تناولها يوميا.. ما الذي تعنيه مقاومة الإنسولين؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أطعمة تساعد في علاج قرحة المعدة



تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة، وهى من الأمراض التى ترتبط بشكل وثيق بالنظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، لذا لابد من اختيار الأطعمة بعناية شديدة خلال فترة العلاج من قرحة المعدة، حتى وإن كان المريض يتناول أدوية طبية.

أطول حالة إصابة.. رجل بريطاني يكافح فيروس كورونا 505 أيام



عانى رجل بريطاني من فيروس كورونا لمدة 505 أيام أى ما يقرب من 18 شهر متواصلة واعتقد الأطباء أنها أطول حالة مستمرة معروفة في العالم منذ بداية الوباء.

أهمها الحصول على التطعيم.. نصائح بسيطة لتحسين صحة الكبد



يقع الكبد في الربع الأيمن العلوي من البطن، ويؤدي أكثر من 500 وظيفة في اليوم من إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الطعام إلى إزالة السموم من الدم، ويشمل دورها بشكل رئيسي معالجة كل ما يأكله الإنسان ويشربه طوال اليوم.

بعد انتشاره في أوروبا.. أبرز المعلومات عن التهاب كبدي غامض يصيب الأطفال



أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان منشورا إلى مديري مديريات الشئون الصحية، بالعمل على الرصد المبكر لمرض جديد يصيب الكبد دون سبب معروف حتى الآن، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني إصابة 74 حالة بإلتهاب كبدي غير معروف السبب في المملكة المتحدة وإيرالند الشمالية بالإضافة لـ3 حالات في اسبانيا.

كل ما تريد معرفته عن الصيام و مريض السكر



هناك العديد من التساؤلات التي تتراود على خواطر مريض السكر، وعن هل يجوز الصيام لهم أم لا.. وهل يشكل الصيام خطورة عليهم ؟.. ومتى يجب عليهم الإفطار خلال ساعات الصيام ؟.. ماهي الاعراض التي تشكل ناقوس خطر بالنسبة لهم؟ .. من خلال السطور التالية سنقوم بالرد على هذه التساؤلات لمرضى السكر.

اكتشاف أنواع بكتيريا مسئولة عن السرطان "قاتل الرجال"



بالرغم من ظهور العديد من العلاجات لسرطان البروستاتا، إلا أن العالم مازال يبحث عن أسباب الإصابة به.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة "إيست أنجليا" البريطانية، بأن هناك خمس أنواع من البكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا .

خبيرة تغذية تكشف 7 فوائد للجسم عند تناول الباذنجان نيئا



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد أكل الباذنجان نيّئاً.

تعرف على فوائد قصب السكر



قدم الدكتور احمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، فوائد واستعمالات قصب السكر هناك عدة فوائد لقصب السكر .

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا



تحتاج أجسامنا إلى الفيتامينات بجانب النظام الغذائي الذي نتبعه؛ حيث أن أغلب الأنظمة الغذائية التي نتبعها تفتقر إلى القيمة الغذائية والفيتامينات، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نزيف اللثة وتقرحات الفم وضعف الرؤية الليلية وغير ذلك.

شاي بـ ليمون .. نصائح لـ علاج البلغم عند الأطفال



قد يصاب الرضيع بالبلغم نتيجة استنشاقه الملوثات أو دخان السجائر أو بعد إصابته بالفيروسات،لذلك ينتج جسمه مخاطًا إضافيًا في الانف والمجاري الهوائية لاحتجاز وإزالة هذه المهيجات.

عامل خطر للإصابة بالسكري.. ما الذي تعنيه مقاومة الإنسولين؟

تحدث مقاومة الإنسولين عندما يفقد الجسم القدرة على مقاومة الإنسولين في الخلايا وعضلات، الدهون، ولا يستجيب الكبد بشكل جيد للأنسولين، ولا يمكن استخدام الجلوكوز الموجود في الدم للحصول على الطاقة، مما ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين. بمرور الوقت، وترتفع مستويات السكر في الدم .

دون الإفراط فى تناولها.. فوائد غير متوقعة تجنيها من شرب القهوة

تقول منظمة الصحة العالمية NHS، إنه من الجيد شرب القهوة كجزء من نظام غذائي متوازن، بجانب احتواء القهوة على الكافيين ، فإن القهوة تحتوي على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة.

تعرفي على فوائد مكونات حمض الفوليك قبل الحمل



يساعد حمض الفوليك قبل الحمل في منع إصابة طفلك بالتشوهات، مثل الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي أو الحبل الشوكي.

عن مخاطر الخبز المجمد.. دراسة: النشا تتفكك فيصعب على الإنزيمات الهضمية تكسيرها



جميعنا نلجأ إلى حفظ الخبز في الفريزر، ولا نعلم مخاطر هذا الأمر.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة أكسفورد بروكس عام 2008، أنه تختلف استجابة نسبة السكر في الدم للخبز (سرعة تكسير النشويات إلى سكريات) عندما يتم تجميد وإذابة تجميده وتحميصه مقارنةً بالخبز الطازج.