أستاذ تاريخ: وسائل الإعلام تلعب دورا مهما فى مواجهة تزييف التاريخ.. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن التكنولوجيا من الممكن أن تلعب دورا في تزييف التاريخ.

وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "علينا على التعامل مع السوشيال ميديا على أنها لغة العصر، ويجب متابعة ما ينشر على السوشيال ميديا، وعلى المتخصصين في التاريخ التفاعل دائما".

وأشار: "وسائل الإعلام والكتاب المدرسي والسوشيال ميديا دورا هاما في مواجهة تزييف التاريخ"، مردفا: "تربية الطالب على الفهم أمر ضروري للتصدي لعملية تزييف التاريخ".

وأوضح الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر،: "مفهوم الهوية في العالم تغير مع التكنولوجيا وثورة الاتصالات وأصبح هناك إعادة نظر لمفهوم الهوية"، موضحا:" التعليم والإعلان لهما دورا مهما في الهحفظا على الهوية المصرية".