عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى جراء انفجار بمطعم في العاصمة الصومالية مقديشو

قتلى وجرحى جراء انفجار
قتلى وجرحى جراء انفجار بمطعم في العاصمة الصومالية مقديشو

قال مسؤول بخدمة الإسعاف في الصومال إن 6 أشخاص سقطوا الجمعة، في انفجار بمطعم على الشاطئ في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير الخدمة لوكالة "رويترز" الإخبارية "حتى الآن نقلنا ستة ضحايا مدنيين وسبعة آخرين مصابين".

وكان المطعم يستضيف وقت وقوع الانفجار، قائد الشرطة والمشرعين الصوماليين، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يصب المسؤولون الحكوميون بأذى في الانفجار، الذي أدى إلى اندلاع حريق داخل المبنى، ما أدى إلى تصاعد الدخان في السماء، فيما هرع رواد المطعم إلى بر الأمان.

وقال ضابط الشرطة، محمد علي: "وقع انفجار في المطعم على ما يبدو بسبب انتحاري.. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من السبب".

وأضاف أن "مفوض الشرطة كان داخل المطعم عندما وقع الانفجار، لكنه بخير مثله مثل العديد من النواب الذين بقوا هناك".

ويأتي انفجار المطعم في مقديشو بعد أيام من هجوم بقذائف المورتر، استهدف البرلمان الصومالي، خلال اجتماع للمشرعين المنتخبين حديثا.

وشهدت الصومال سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تأرجحها في عملية انتخابات طال تأجيلها لاختيار رئيس جديد.

مقديشو الصومال انفجار مقديشو انفجار مطعم انفجار الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين وضبط وإحضار آخرينَ في تصنيع عقاقير طبية بغير ترخيص بالقليوبية

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

موضوعات متعلقة

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

اختيار رئيس له.. الصومال على أعتاب مرحلة جديدة لإنهاء زمن الحرب

ترشيحاتنا

هل تنقذ اللجنة العربية المسجد الأقصى من انتهاكات المستوطنين؟|محلل أردني يصدم الجميع

موعد اذان الفجر السبت الثاني والعشرين من رمضان

رئيس أوكرانيا يعلن حصول بلاده على أسلحة متطورة من الحلفاء

هدف وركلة جزاء ضائعة حصيلة 20 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

الإمارات.. نتطلع لاستئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ