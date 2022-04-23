قتلى وجرحى جراء انفجار بمطعم في العاصمة الصومالية مقديشو

قال مسؤول بخدمة الإسعاف في الصومال إن 6 أشخاص سقطوا الجمعة، في انفجار بمطعم على الشاطئ في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير الخدمة لوكالة "رويترز" الإخبارية "حتى الآن نقلنا ستة ضحايا مدنيين وسبعة آخرين مصابين".

وكان المطعم يستضيف وقت وقوع الانفجار، قائد الشرطة والمشرعين الصوماليين، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يصب المسؤولون الحكوميون بأذى في الانفجار، الذي أدى إلى اندلاع حريق داخل المبنى، ما أدى إلى تصاعد الدخان في السماء، فيما هرع رواد المطعم إلى بر الأمان.

وقال ضابط الشرطة، محمد علي: "وقع انفجار في المطعم على ما يبدو بسبب انتحاري.. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من السبب".

وأضاف أن "مفوض الشرطة كان داخل المطعم عندما وقع الانفجار، لكنه بخير مثله مثل العديد من النواب الذين بقوا هناك".

ويأتي انفجار المطعم في مقديشو بعد أيام من هجوم بقذائف المورتر، استهدف البرلمان الصومالي، خلال اجتماع للمشرعين المنتخبين حديثا.

وشهدت الصومال سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تأرجحها في عملية انتخابات طال تأجيلها لاختيار رئيس جديد.