أستاذ تاريخ معاصر: ما يذاع في مسلسل الاختيار وثائق وليست تسريبات.. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إننا نحتاج إلى رصد وكتابة ما فعله الإخوان فى مصر طوال الوقت للتذكير به دائما.

وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما يتم إذاعته في مسلسل الاختيار تعتبر وثائق تاريخية وليست تسريبات، ومن المهم نشر مثل هذه الوثائق لكشف الحقائق وعرضها على الشباب".



وأشار الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، : "لابد من فتح الأبواب أمام الوثائق التي تخص الإخوان للقضاء على المظلومية".