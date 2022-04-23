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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تاريخ حديث: أطالب بالافراج عن الوثائق الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

طالب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر،، بالإفراج عن الوثائق الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وقال "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "إننا نحتاج إلى رصد وكتابة ما فعله الإخوان فى مصر طوال الوقت للتذكير به دائما".

 

وأشار: "ما يتم إذاعته في مسلسل الاختيار تعتبر وثائق تاريخية وليست تسريبات، ومن المهم نشر مثل هذه الوثائق لكشف الحقائق وعرضها على الشباب".

 

وتابع الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، : "لابد من فتح الأبواب أمام الوثائق التي تخص الإخوان للقضاء على المظلومية".
 

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