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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاق سطيف يقصي الترجي من دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفائز من الأهلي والرجاء

وفاق سطيف
وفاق سطيف

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري، الي دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون مقابل،  في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فريق وفاق سطيف كان الأخطر في بداية اللقاء، وكاد أحمد كندوسي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19، عندما أرسل عبد المؤمن جابو كرة عرضية من الجهة اليمنى، بالمقاس على رأسه، لكن تسديدة كندوسي مرت فوق العارضة بغرابة.

وفي الدقيقة 21، تمكن عبد المؤمن جابو من تسجيل الهدف الأول لفريق وفاق سطيف، عندما استغل بن عيادة خطأ فادح من عبد القادر بدران في التعامل مع الكرة، ليمررها لـ جابو الذي راوغ معز بن شريفية حارس مرمى الترجي، وأسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

انقلبت بعد ذلك السيطرة والأفضلية للترجي، والذي حاول لاعبوه تعديل النتيجة لكن دون جدوى .

حافظ فريق وفاق سطيف علي التقدم امام الترجي الذي سيطر بشكل كامل طوال احداث الشوط الثاني بنسبة وصلت الي 72 % 

كما سدد فريق الترجي التونسي 25 كرة منهم 6 فقط بين الثلاث خشبات في المقابل سدد فريق وفاق سطيف 5 تسديدات فقط اثنين منهم بين الثلاث خشبات .

دوري أبطال أفريقيا

يُذكر أن مباراة الذهاب والتي أُقيمت في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويواجه  فريق وفاق سطيف الفائز من مباراة الأهلي امام فريق الرجاء المغربي المقامة حاليا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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