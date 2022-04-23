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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الجزيرة في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش الفوز على الجزيرة بنتيجة 80–61، في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: 13–12 للأهلي
الفترة الثانية: 40–27 للأهلي
الفترة الثالثة: 60–40 للأهلي
الفترة الرابعة: 80–61 للأهلي

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين، بعد غد الأحد في الثامنة والنصف مساًء.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر أيام، 22 و 24 و 26 و 28 و 30 أبريل الجاري، على أن تقام مباريات الدور النهائي أيام، 8 و 10 و 12 و 14 و 16 مايو المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري السوبر لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–2.

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