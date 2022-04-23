عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومية للإنشاد الديني في ختام ليالي معرض فيصل العاشر للكتاب

صدى البلد

في ختام فعاليات النشاط الفني المصاحب لمعرض فيصل العاشر للكتاب ، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي  في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل ، شاركت الفرقة القومية للإنشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية ، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والأغاني الدينية منها مولاي ، وألفين صلاة ع النبي ، وطلع البدري علينا.

وفي ختام النشاط الخاص بالطفل شاركت المركز القومي لثقافة الطفل بفقرة الأراجوز ، وضمن ورش الحكي أقيمت ورشة حكي (قصة الديك المحمول).
بالإضافة إلى الورش الفنية الاورجامي وعمل التيجان.

يذكر أن المعرض قد افتتحه د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في ١١ رمضان ، بحضور د.سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،والدكتور هيثم الحاج علي.

وشارك بالمعرض ٣٣ ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف ، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين ، وعدد من دور النشر الخاصة.

ee94e90a-6ac8-4ce7-a4f2-b72a9d64f4f2
ee94e90a-6ac8-4ce7-a4f2-b72a9d64f4f2
db8b95cf-e2ea-410f-8499-cba6a19aa541
db8b95cf-e2ea-410f-8499-cba6a19aa541
محافظ الجيزة معرض فيصل شارع فيصل إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة

ترشيحاتنا

على معلول: الروح القتالية لـ لاعبي الأهلي الأبرز أمام الرجاء المغربي

عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي في توشكي أنهت القلق والتوتر والشائعات

بعد فوزه على الرجاء المغربي.. الأهلي يعود إلى القاهرة بطائرة خاصة

موسكو: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي

بدر بانون: أتمنى التواجد مع الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني: مباراة صعبة والرجاء لم يستفيد من عاملي الأرض والجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

طريقة عمل الكحك بسكر زى المحلات .. إليك 6 وصفات مختلفة

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ