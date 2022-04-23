القومية للإنشاد الديني في ختام ليالي معرض فيصل العاشر للكتاب

في ختام فعاليات النشاط الفني المصاحب لمعرض فيصل العاشر للكتاب ، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل ، شاركت الفرقة القومية للإنشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية ، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والأغاني الدينية منها مولاي ، وألفين صلاة ع النبي ، وطلع البدري علينا.

وفي ختام النشاط الخاص بالطفل شاركت المركز القومي لثقافة الطفل بفقرة الأراجوز ، وضمن ورش الحكي أقيمت ورشة حكي (قصة الديك المحمول).

بالإضافة إلى الورش الفنية الاورجامي وعمل التيجان.

يذكر أن المعرض قد افتتحه د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في ١١ رمضان ، بحضور د.سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،والدكتور هيثم الحاج علي.

وشارك بالمعرض ٣٣ ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف ، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين ، وعدد من دور النشر الخاصة.

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