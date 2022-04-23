موسيماني: مباراة صعبة والرجاء لم يستفيد من عاملي الأرض والجمهور

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سعادته بتأهل فريقه للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة.



وقال موسيماني، في تصريحات عقب المباراة: كانت مباراة صعبة للغاية، واجهنا فريق صاحب تاريخ كبير في المغرب ووسط جمهوره الغفير.



وأضاف : فزنا وعبرنا محطة الرجاء لأننا نؤمن بقدراتنا وامكانياتنا، رغم أن هناك بعض الأخطاء في أداء لاعبينا، أبرزها اللمسة الأخيرة مثلما حدث من محمد شريف في مباراة العودة أمام الرجاء، حيث فشل شريف في تنفيذ اللمسة الأخيرة.



ويرى موسيماني أن الرجاء كان سيئا في مباراة العودة، ولم ينجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور.



وقال مدرب الأهلي، إن فريقه واجه سوء حظ في مباراتي الذهاب والعودة، فقد أهدر الأهلي ضربة جزاء في القاهرة، وأهدر ركلة أخرى في المغرب.

وتأهل فريق الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام نظيره فريق الرجاء المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتغلب النادي الأهلي في لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب استاد السلام على نظيره فريق الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف.

بدأ اللقاء بين الأهلي ونظيره فريق الرجاء المغربي بضغط هجومي للاعبي الرجاء وامتلاك الكرة والضغط على منتصف الميدان وأرسل محسن متولي كرة عرضية يسددها فابريس أنجوما الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وتعرض حميد أحداد الى السقوط داخل منطقة الجزاء ورفض الحكم إصدار أي قرارات ضد لاعبي الأهلي ونجح الياس الحداد فى إبعاد كرة مررها على معلول داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة.

وشهدت الـ 20 دقيقة التي جمعت بين فريق الأهلي الرجاء المغربي تسجيل هدف مغربي وإهدار ركلة جزاء في المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ورفض حكم اللقاء السنغالي نداي احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 11 لصالح النادي الأهلي بعد ارتكاب محسن متولي خطأ ضد حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلى حكم تقنية الفيديو واحتسبها ركلة جزاء سددها على معلول ليتصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء ببراعة.

تراجع فريق الرجاء المغربي إلى الخطوط الخلفية من أجل الحفاظ على هدف التقدم وسدد في الدقيقة 26 عمرو السولية قذيفة صاروخية تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي.

إصابة محمد هاني

وتعرض محمد هاني فى الدقيقة 42 إلى الإصابة عقب تدخل عنيف من أحد لاعبي الرجاء المغربي في منتصف الملعب وسجل محمد عبدالمنعم هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 43.

وشهدت مجريات الشوط الثاني ضغط مغربي على دفاعات الأهلي وأهدر بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من حسين الشحات ونجح خلالها أنس الزنيتي حارس الرجاء من الإمساك بالكرة.

ولجأ فى الدقيقة 55 الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إلى إجراء تغيير بتزول أيمن أشرف بدلا من حسين الشحات وفى الدقيقة 64 تصدى محمد الشناوى الى كرة قوية سددها محسن متولي داخل منطقة الجزاء.

منح الحكم السنغالي نداى بطاقة صفراء للاعب محمد عبدالمنعم فى الدقيقة 66 بعد احتكاكه بأحد لاعبى فريق الرجاء المغربي فيما تعرض طاهر محمد طاهر إلى الإصابة فى الدقيقة 70 ما اضطر الحكم السنغالي إلى إيقاف اللقاء لحين خضوع اللاعب إلى العلاج ودفع فى الدقيقة 74 بالمهاجم محمد شريف بدلا من محمد عبدالمنعم وصلاح محسن بدلا من بيرسي تاو.

وسدد فى الدقيقة 82 زكريا الهابطي كرة قوية تتحول إلى ضربة ركنية فيما أطلق حميد أحداد قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي وأبعد حركاس كرة خطيرة على خط المرمى بعدما أرسلها أحمد عبدالقادر تصطدم فى رأس مدافع فريق الرجاء المغربي ليمنع هدفا ثانيا وأنقذ محمد الشناوى فرصة محققة لإضافة هدف ثاني للرجاء فى الوقت بدل الضائع.