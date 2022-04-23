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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كوميديان سعودي يناقش قضايا الجريمة في برنامج ساخر

الكوميديان السعودي
الكوميديان السعودي عبدالعزيز العقلا

قال الكوميديان السعودي عبدالعزيز العقلا، إنه يستعد لعمل فني يناقش فيه قضايا المجتمع وخاصة الجريمة بشكل كوميدي، لافتا إلى أن البرنامج سيكون برنامج سخرية من ناحية ومن ناحية أخرى سيكون برنامج نصائح.

وأكد العقلة، أن العمل الفني المرتقب هو شعبوي ولكنه بطريقة كوميدية، ويستهدف من خلاله مقاومة الجريمة خصوصا لدى الشباب حديث السن الذي تغريه الحياة ويريد أن يكون غنيا بأي شكل من الاشكال حتى لو كان من خلال الخروج عن القانون.

وأضاف عبدالعزيز العقلا، أنه بالرغم من أن البرنامج كوميدي إلا أنه يريد توجيه رسالة من خلاله ايضا للآباء اللذين يتركون أبنائهم، لملذات الحياة بدون رقابة أو توعية، منوها بأن غياب الآباء عن أبنائهم يتسبب في جعلهم يسلكون طرق غير مشروعة للحصول على الأموال.

ولفت إلى أنه يسعى من خلال برنامجه إلى التركيز على فئة الشباب خصوصا وأنهم شباب المستقبل وهم من سيقود ن زمام الأمور في المستقبل ويجب دعمهم ومراقبتهم بشكل كاف لحمايتهم وجعلهم أسوياء.

الكوميديان السعودي عبدالعزيز برنامج سخرية برنامج نصائح أخبار الجريمة

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