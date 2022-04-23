مسلسل المداح 2 الحلقة 22 .. قصة حب الجنية لـ أحمد عبدالعزيز

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، العديد من المفاجآت بعدما أعلن صابر المداح مشاركته أخيرا للجن في مشروعهم داخل محافظة الفيوم، والمقرر إقامته على أرضه الزراعية.

بدأت الأحداث بمقابلة حسن المداح "خالد سرحان" مع سيدة الأعمال ملك سليمان والتى تجسدها الفنانة سهر الصايغ، والتى تعيد له نصيبه في وكالة غالب التى كانت تستحوذ عليها، دون أن يعرف بأنها الجنية مليكة.



بعدها تذهب رحاب "هبة مجدي" لمقابلة أدهم قاتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، وتمنحه المال مقابل عدم تهديدها مجددها والسفر خارج مصر بعد رسائل التهديد التى تصلها، لتفاجئ بعد مقابلتهما برسالة على هاتفها المحمول بصورتها معه داخل سيارتها لتبدأ حيرتها من جديد فى الشخص الحقيقي الذي يهددها، فتذهب لمقابلة روح والدها غالب "جمال عبد الناصر" والذي ينصحها بضرورة قتل أدهم حتى تتخلص من التهديدات بشكل نهائي.

ومن جديد تظهر روح الشيخ سلام "أحمد بدير" لابنة صابر المداح "حمادة هلال" والذي يكشف له العديد من المفاجآت عن أرضه الزراعية، حيث يقول له بأن الأرض مدفون فيها هيكل، وهو من قام بدفنه بالسحر عن طريق كتب السحر، وأن الجن يريد هذا الهيكل بمساعدة الشخص الذي دفنه أو شخص من نسله، ويطالب صابر بضرورة محاربتهم بدون سحر.

وفي جلسة مثيرة للجدل تظهر الجنية مليكة "سهر الصايغ" للشيخ عبد الرحمن، وتكشف العديد من الأسرار التى جمعتهما وتوضح أنها كانت تعمل كمرشدة سياحية في مرسى علم وأعجب بها الشيخ عبدالرحمن وحملت منه ولكن الجنين مات في بطنها، ليهاجمها عبدالرحمن ويؤكد أنها هي من أغوته بسحرها، وتختفي من أمامه بعد الاستعاذة من الشيطان وقراءة القرآن في وجهها.

تذهب رحاب لمقابلة صابر المداح، وتعترف له برؤية والدها الراحل، فيوضح لها المداح أن من يظهر لها هو الجن وليس والدها، ويظهر في شكل والدها حتى يستغلها الجن لتحقيق أهدافهم المطلوبة.

وتنتهى أحداث الحلقة بوجود جثة عادل الممسوس من الجن داخل مكتب صابر المداح، وكان عادل يتواجد من قبل داخل منزل أبو الخير "كمال أبو رية"، فهل قتل عادل ويتورط حمادة هلال فى جريمة قتله؟ هذا ما ستكشفه الحلقة الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.

مسلسل المداح 2:

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.