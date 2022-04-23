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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 أطفال ورب أسرة دون عمل .. " قلبي اطمأن " يتبرع بمبلغ مالي لأسرة لبدء مشروع خاص | شاهد

برنامج قلبي أطمأن
برنامج قلبي أطمأن

قدم برنامج " قلبي اطمأن" ، والذي يقدمه  "غيث "  حلقة جديدة من الموسم الخامس  بعنوان " الأمن الغذائي  " .

و استضافت الحلقة 21 من دولة السودان " عبد الله " ، وهو لديه 5 أبناء ، ويعمل بدخل بسيط ، وأحيانا لا يجد العمل ، وأجرى البرنامج معه حوار عن حالته الاجتماعية والمالية .

وقال " عبد الله " ، إنه عمل صناعي في المباني ، وأحيانا لا يجد العمل ، ولديه مسؤوليات من أسرته ، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويحتاج إلى شرب اللبن فقط ولا يأكل .

وبكى " عبد الله " عندما تذكر أبنائه ، وما يقع عليه من مسؤوليات تجاههم ، موضحا احتياجه الكبير للعمل ، وتوفير الاحتياجات الاساسية ، متابعا : " باكل عيشين فقط في اليوم عشان أكفي عيالي " .

وقدم برنامج " قلبي أطمأن " مبلغا ماليا لـ " عبد الله " من " الهلال الأحمر الإماراتي " ، كمساعدة له في بدء مشروع للإنفاق على أسرته .

قلبي اطمأن الامن الغذائي توك شو غيث الهلال الأحمر الأماراتي

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