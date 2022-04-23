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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحلوى البحرينية التقليدية.. موروث صامد في رمضان |فيديو

الحلوى البحرينية
الحلوى البحرينية

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا عن الحلوى البحرينية التقليدية والتي تعتبر موروث صامد في رمضان .

وذكر التقرير، أن محمد غريب سبعيني يجلس أمام قدر كبير يحرك محتوياته بصبر، فهو لا يزال متمسكًا من بين قلة بصناعة "الحلوى البحرينية" في أحد أشهر متاجرها بمكوناتها الأساسية من السكر والنشاء والزيت ويضاف إليها المكسرات والزعفران والهيل .


وقال محمد غريب عبر التقرير :" البحرين اشتهرت بعدة صناعات من ضمن هذه الصناعات هي صناعة الحلوى"، وينضم إليه صالح الحلواجي في صناعة نوع أخر من الحلوى الشعبية مصرًا أيضًا على متابعة مهنة ورثها عن والده.

ومحاولًا تطوير منتجاته دون المساس بجوهرها الأصلي، وقال "الحلواجي" :" احنا بقالنا في المهنة دي أكثر من 200 سنة تقريبًا والوالد ابتدى فيها من صغره واحنا بدأنا بعده".


وهذه الحلويات الشعبية تلقى إقبالًا متزايدًا في رمضان، حيث لايمكن الاستغناء عنها كطبق أساسي على المائدة.
 

الحلوى البحرينية رمضان العربية الحلويات الشعبية اخبار توك شو

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