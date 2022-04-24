مقره القاهرة.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة

حدد قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، تشكيل المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة وذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون.

ونصت المادة (٧) على ان يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من:

- وزير الدفاع.

- وزير الداخلية.

- الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

- الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

- الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- الوزير المختص بشئون المالية.

- الوزير المختص بشئون البيئة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم ، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات .